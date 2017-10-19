Petrolde yeni senaryo! 60 dolar mı, 45 dolar mı?

Ham petrolün varil fiyatı bir yıl içerisinde 60 doları aşabilir ya da 45 dolara gerileyebilir.

Petrol traderlarının görüş ayrılığı yaşanıyor. Dünyanın en büyük Petrol traderlarına göre; ham Petrol'ün varil fiyatı, talebin artması ve OPEC'in arz kısıntılarını sürdürmesinin etkisiyle bir yıl içerisinde 60 dolar seviyesini aşabilir; ya da ABD kaya Petrol'ünün piyasayı bir kez daha vurmasıyla 45 dolara gerileyebilir.

Glencore Plc, Gunvor Group Ltd. ve Trafigura Group Pte yukarı yönlü beklenti içerisinde yer alırken, Vitol Group ise petrol arz ve talebine ilişkin önemli miktardaki belirsizliğin altını çiziyor.

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Petrol tüketimindeki artış bu yıl beklenenden daha güçlü oldu ve fiyatların son dönemdeki yükselişinde etkiliydi. Buna karşın ABD'deki üretimin artış hızı da tahminde bulunmanın zorluğunu gösterdi. Bu unsurlardan birinin yapacağı olası bir sürpriz, 2018'de piyasanın iki yönde hareket etmesini de sağlayabilir.

Londra'da Çarşamba günkü Para & Petrol konferansında “Gelecek yılın sonuna doğru 60 doların üzerinde olacağız” diyen Trafigura CEO'su Jeremy Weir, talebin arttığını, ABD'de petrol sahası verimliliğinin düştüğünü ve dolardaki daha fazla zayıflamanın emtiayı destekleyeceğini belirtti.

Vitol CEO'su Ian Taylor'a göre ise piyasanın son aylarda sıkılaştığı kesin; fakat ABD'de kaya petrolü üreticilerinin, “2014 yılında yaptıkları gibi”, hala fiyatları aşağı çekme gücü bulunuyor.

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