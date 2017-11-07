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Petrolde Suudi Arabistan yükselişi!

07.11.2017 - 09:33

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmelerin piyasalara yansımasıyla 64 doların üzerine çıktı.

Dün 62,12 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,41 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 64,05 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 64,24 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,33 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki ani yükselişte, hafta sonu dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddialarıyla bazı bakan ve prenslerin gözaltına alınmasının yatırımcıların gözünde arz riskini artırdığını bildirdi.

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Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın, petrol üretim kesintisi anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu sinyal vermelerinin fiyatların yükselmesinde etkili olduğu kaydedildi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı, Haziran 2015'ten beri en yüksek seviyeyi gördü. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 64,18 ile 64,29 dolar aralığının direnç, 63,96 ile 64,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 
 


Etiketler

  • Brent petrol
  • ham petrol fiyatları
  • petrol üretim kesintisi
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