‹ Önceki Haber TOBB üyelerinin aidat ödemelerini ekim ayına erteledi TOBB üyelerinin aidat ödemelerini ekim ayına erteledi Sonraki Haber › IMF Corona virüs için ilk kredisini Kırgızistan'a sağlayacak IMF Corona virüs için ilk kredisini Kırgızistan'a sağlayacak

"Petrolde makul fiyat 45-55 dolar"

27.03.2020 - 14:15 | Son Güncelleme :
"Petrolde makul fiyat 45-55 dolar" | Emtia Haberleri

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sorokin, Rusya için petrolde “makul" fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu belirterek, “Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar.” dedi.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rusya merkezli düşünce kuruluşu Valday Düşünce Kulübü’nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin anlaşamaması nedeniyle düşmediğini savunan Sorokin, “Bize göre düşüşteki ana etken, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ulaşımda getirilen kısıtlamalar ve buna bağlı olarak küresel çapta düşen yakıt tüketimi.” diye konuştu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Rus petrol şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla petrol üretimlerini artırabileceklerini belirten Sorokin, “Ancak bunu değerlendiren şirketler, ilave üretimin ne kadar karlı olduğuna dair ekonomik gerçekleri göz önünde bulunduracaklar.” dedi.

Sorokin, OPEC ile Rusya arasında anlaşma sağlanamayan üretim kısıntısına ilişkin ise şunları kaydetti: “Rusya için petrolde makul fiyatın varil başına 45-55 dolar seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Bu fiyat pahalı projelerin büyümelerine izin vermezken, talebin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlar. OPEC ile yürütülen müzakerelerde günlük 1,5 milyon varil kısıntı gündemdeydi. Bu miktar, koronavirüsün küresel ekonomiye etkisini göz önünde bulundurduğumuzda son derece az. Gördüğümüz gibi talepteki düşüş günlük 10-15 milyon varil düzeyinde. Anlaşmaya başka ülkelerin de katılması gerekiyor.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
88.125 Değişim: -3,72% Hacim : 11.149 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 88.125 27.03.2020 Yüksek 92.299
Açılış: 91.834
6,4308 Değişim: 0,55%
Düşük 6,3903 27.03.2020 Yüksek 6,4713
Açılış: 6,3955
7,1453 Değişim: 1,21%
Düşük 7,0479 27.03.2020 Yüksek 7,1654
Açılış: 7,0598
336,01 Değişim: 0,15%
Düşük 333,90 27.03.2020 Yüksek 338,74
Açılış: 335,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.