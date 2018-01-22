Petrolde arz kısıntısı uzayabilir

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya, petrol üretimi kısıtlamalarının 2018 sonrasına uzayabileceğini işaret etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya, küresel aşırı arzın önüne geçmek adına petrol üretimi kısıtlamalarına yıl sonuna dek devam edeceklerini yeniden doğruladı ve bunun da ötesinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını işaret etti.

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Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Suudi mevkidaşıyla birlikte Bloomberg'e verdiği ankette, Rusya'nın, OPEC ve petrol üreticisi grubun fiili lideri Suudi Arabistan ile üretim kısıtlamalarının süresi sona erdikten sonra bile işbirliği yapmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Suudi Enerji Bakanı Khalid Al-Falih ise, üreticilerin üretimi kısıtlamaya 2018 boyunca devam etmesi gerektiğini belirtti ve piyasanın yıl sonunda veya 2019'da yeniden denge bulabileceğini söyledi. İki bakan da kısıtlamaların 2019'da da devam edip etmeyeceğine ilişkin yorumda bulunmadı.

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