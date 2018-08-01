‹ Önceki Haber EPDK'den elektrik fiyatlarına zam EPDK'den elektrik fiyatlarına zam Sonraki Haber › Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltebilir Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltebilir

Petrolde 2 yılın en büyük düşüşü

01.08.2018 - 08:32 | Son Güncelleme :
Petrolde 2 yılın en büyük düşüşü

Ham petrol fiyatlarında, küresel piyasada arz fazlasının artmasının endişesiyle temmuzda 2 yılın en büyük aylık düşüşü kaydedildi.

Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı temmuz ayına 79,44 seviyesinden başladıktan sonra yüzde 6,75 düşüş göstererek ayı 74,08 dolar seviyesinden tamamladı.

Ay başında 74,15 dolar olan ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da temmuz ayını yüzde 7,75 gerileyerek 68,40 dolardan kapattı. Böylece ham petrol fiyatları Temmuz 2016'dan bu yana aylık bazda en büyük kaybı gösterdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, geçen hafta yaptığı açıklamada, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşması kapsamında üretim kotalarını tekrar yükseltmeyi değerlendirebileceğini bildirmişti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını söylemişti.

Uzmanlar, Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin yumuşaması durumunda, İran üzerindeki ABD yaptırımlarının hafifleyebileceğini ve ülkenin ham petrol üretimiyle ihracatının küresel piyasada arz fazlasını artıracağını belirtiyor.

OPEC ile Rusya'nın petrol üretimlerinin artması durumunda arz fazlasının daha da yükseleceğine dikkati çeken uzmanlar, ayrıca ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyede olduğuna işaret ederek, buradan gelecek ek üretimin de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artıracağını vurguluyor.

Ayrıca, analistler, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin yükselmeye devam etmesinin küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuyor. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber EPDK'den elektrik fiyatlarına zam EPDK'den elektrik fiyatlarına zam Sonraki Haber › Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltebilir Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltebilir
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.211 Değişim: 0,27% Hacim : 7.496 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.245 01.08.2018 Yüksek 97.410
Açılış: 97.122
4,9259 Değişim: 0,25%
Düşük 4,9076 01.08.2018 Yüksek 4,9395
Açılış: 4,91335
5,7491 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7381 01.08.2018 Yüksek 5,7738
Açılış: 5,74895
192,86 Değişim: -0,27%
Düşük 192,45 01.08.2018 Yüksek 194,30
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.