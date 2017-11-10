Petrol yatay hareket ediyor

Haftanın son işlem gününde 63,80 dolardan alıcı bulan petrol, yatay bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 63,80 dolarda yatay seyrediyor. Dün 63,51 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,22 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 63,79 dolardan açıldı.

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Brent petrolün varili, saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,01 artarak 63,80 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,09 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, dünya genelinde petrole artan talep nedeniyle fiyatların yatay seyir izlediğini kaydetti.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 63,70 ile 63,79 dolar aralığının direnç, 63,88 ile 63,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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