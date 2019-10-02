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Petrol piyasalarında 'kara kuğu' etkisi mi?

02.10.2019 - 14:53 | Son Güncelleme :
Petrol piyasalarında 'kara kuğu' etkisi mi? | Emtia Haberleri

Rusya Enerji Bakanı Novak, petrol piyasalarını, 'kara kuğu' olarak nitelendirilen, tamamen 'beklenmedik, öngörülemeyecek' ve piyasalarda karışıklığa neden olabilecek olayların etkilediğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya Enerji Haftasında konuştu. Novak, "60 dolar dolayında sabitlenen petrol fiyatlarına tanık olsak da, piyasada istikrar göremiyoruz. Çevremizde ’kara kuğular’ın yüzdüğünü görüyoruz ve bu kara kuğular piyasalarda kilit etkilere sahip. Bu olayların etkilerini asgari düzeye indirmenin yollarını aramamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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