Petrol kayıplarını toparladı

Petrol fiyatları, yaşadığı yükselişin ardından Mart ayının kayıplarının çoğunu toparladı.

Petrol fiyatları, işlem hacminin yoğun olmadığı günde çok değişiklik göstermezken, ham petrol fiyatları bu hafta dünyada arz ve talebin dengeye yaklaştığı beklentileriyle yaşadığı yükselişin ardından Mart ayının kayıplarının çoğunu toparladı.

Aynı zamanda ABD'de de sondaj sayısı iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, piyasalardaki bu denge çabalarını tehdit etti.

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Brent ham petrolün varil fiyatı Çarşamba günü bir ayın zirvesini görmesinin ardından bugün 3 sent yükselerek 55.89 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolünün varil fiyatı da 7 sent artışla 53.18 dolar oldu.