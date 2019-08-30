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Petrol ithalatı haziranda azaldı

30.08.2019 - 10:36
Petrol ithalatı haziranda azaldı | Emtia Haberleri

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 15,5 artışla 2 milyon 116 bin 479 tona yükseldi. Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 898 bin 915 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 754 bin 480 bin tonla Rusya, 145 bin 255 tonla Kazakistan izledi.

Motorin ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 azalışla 751 bin 48 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu. Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 151 bin 387 tona düştü.

Haziranda motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 1 milyon 54 bin 13 tona, benzin türleri üretimi yüzde 17,3 artışla 448 bin 784 tona çıktı. Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 0,4 azalarak 444 bin 411 tona indi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 17,6 artarak 2 milyon 562 bin 597 tona çıktı.

PETROL İHRACATINDA YÜZDE 73,1'LİK ARTIŞ

Havacılık yakıtları ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artışla 428 bin 889 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 268,2 artışla 242 bin 440 tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 367,6 artışla 42 bin 669 tona, benzin türleri ihracatı ise yüzde 20,3 artarak 250 bin 493 tona çıktı. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 73,1 artarak 1 milyon 187 bin 250 tona yükseldi.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalışla 2 milyon 396 bin 628 tona düştü. 
Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 7,8 azalarak 1 milyon 994 bin 974 tona gerilerken, benzin türleri satışı yüzde 0,9'luk bir artışla 221 bin 448 tona yükseldi. 


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