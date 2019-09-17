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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

17.09.2019 - 09:39 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili Suudi Arabistan'daki iki önemli petrol tesisinin saldırıya uğramasının ardından uluslararası piyasalarda 68,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,82 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68,05 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 68,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,48 dolardan alıcı buldu.

Cumartesi günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi.

Pazartesi günü yaklaşık yüzde 20 artış gösteren petrol fiyatları bu sabah 68,44 dolar seviyesinde dengelendi. Bu yükseliş, son 30 yılda yaşanan en büyük artışlardan biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıklaması da piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bu arada, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'tan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Şirket, Suudi Arabistan'da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkmasının ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 68,95 ile 69,02 dolar aralığının direnç, 68,42 ile 67,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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