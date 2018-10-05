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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

05.10.2018 - 10:37
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 85,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,92 dolardan güne başlayan ve gün içinde 86,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 84,91 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 85,04 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,92 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'deki petrol stok artışları ve Çin ile yaşanan ticaret savaşına rağmen, gelecek ay uygulanmaya başlanacak İran yaptırımlarının petrol fiyatlarının gerilemesini engellediğini belirtti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İran'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini artırarak OPEC kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

İran Enerji Haber Ajansı SHANA'ya konuşan Erdebili, OPEC üyesi Suudi Arabistan ve OPEC dışındaki Rusya'yı OPEC'in İş Birliği Deklarasyonu'na aykırı olarak petrol üretimini artırmakla suçladı.

Öte yandan, Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle risk almak istemediklerini, İran’dan petrol alımını durdurduklarını duyurdu. Brent petrolde, teknik olarak 85,08 ile 85,18 dolar aralığının direnç, 84,88 ile 84,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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