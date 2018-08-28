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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

28.08.2018 - 09:37 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 76,10 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,59 dolardan güne başlayan ve 76,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,28 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,23'lük azalışla 76,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,76 dolardan alıcı buldu.

AA'da yer alan habere göre; Venezuela, İran ve Afrika'daki petrol üretimindeki sıkıntılar ve arz endişeleri petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısına devam etmesi ve Çin ile ABD arasında yaşanan gerilimin devam etmesinin sonucu olarak küresel büyüme tahminlerinin düşmesinin fiyatlar üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 76,51 ile 76,60 dolar aralığının direnç, 76,33 ile 76,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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