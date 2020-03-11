‹ Önceki Haber Küresel piyasalarda yüksek oynaklık sürüyor! Bunlar takip edilecek Küresel piyasalarda yüksek oynaklık sürüyor! Bunlar takip edilecek Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Petrol fiyatlarında toparlanma çabası sürüyor

11.03.2020 - 09:44
Petrol fiyatlarında toparlanma çabası sürüyor | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 38,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 38,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 37,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 38,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,98 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Cumhuriyetçilerle yaptığı toplantıda, koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz ekonomik etkilerini engellemek için çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerini yıl sonuna kadar "yüzde 0" seviyesine indirilmesini teklif etti.

Piyasalar tarafından olumlu karşılanan teklifin ardından, dün New York borsasında endeksler yüzde 5'e yakın kazançlarla günü tamamladı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, koronavirüsten etkilenen büyük ekonomilerin atacağı adımların önemine dikkati çekerek, ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol talebini artıracağını belirtiyor.

Arz tarafında ise dün Suudi Arabistan ve Rusya'nın nisan başından itibaren ham petrol üretimlerini artıracağını açıklaması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Cuma günü iki ülkenin ham petrol üretim seviyelerinde ek kesinti yapma kararı alamaması, pazartesi günü petrol fiyatlarının 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemesine ve günlük kayıplarının Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmesine neden olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 38,48 ile 38,70 dolar aralığının direnç, 38,09 ile 38,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.312 Değişim: 1,24% Hacim : 3.870 Mio.TL Son veri saati : 13:07
Düşük 100.200 11.03.2020 Yüksek 102.839
Açılış: 100.416
6,1731 Değişim: 0,27%
Düşük 6,1306 11.03.2020 Yüksek 6,1819
Açılış: 6,1565
6,9838 Değişim: 0,52%
Düşük 6,9390 11.03.2020 Yüksek 6,9944
Açılış: 6,9476
329,92 Değişim: 1,02%
Düşük 326,41 11.03.2020 Yüksek 330,01
Açılış: 326,58
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.