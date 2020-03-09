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Petrol fiyatlarında 30 yılın en sert düşüşü!

09.03.2020 - 08:41 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatlarında 30 yılın en sert düşüşü! | Emtia Haberleri

OPEC'in üretim kesintisini sürdürme noktasında anlaşamaya varamaması sonrası petrol fiyatları çakıldı. Petrol fiyatları 30 yılın en sert düşüşünü yaşayarak tarihi dip seviyeyi gördü. Yaklaşık olarak yüzde 30 oranında gerileyen petrol fiyatları, en düşük 31.27 dolara geriledi.

Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Petrol fiyatları, cuma gününü 45 dolardan tamamlarken; bugün yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 31.27 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatı saat 08.47 itibarıyla yüzde 27.10 oranında düşüşle 32.96 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı en son 20 Ocak 2016 tarihinde 27.70 dolara kadar gerilemişti.

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PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 5-6 Mart'ta gerçekleşen toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesiyle ilgili karar alınamaması sebebiyle geriledi.

OPEC üyeleri 1.5 milyon varil kesinti önerisinde bulunurken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmedi ve petrol rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ise buna karşılık olarak ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldığını duyurdu.

 


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