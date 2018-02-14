‹ Önceki Haber Vakıfbank 2017 kârını açıkladı Vakıfbank 2017 kârını açıkladı Sonraki Haber › 2017'de Türkiye ne kadar açık verdi? 2017'de Türkiye ne kadar açık verdi?

Petrol fiyatlarında son durum ne?

14.02.2018 - 09:48

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,78 dolardan güne başlayan ve en yüksek 63,07 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 9.05 itibarıyla yatay seyirle 62,77 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,19 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının dün açıklanan "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, küresel arz ocak ayında geçen yıla göre 1,5 milyon varil artışla 97 milyon 700 bin varile çıkarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı yüzde 137'ye yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, küresel anlamda artan petrol talebi ve OPEC'in petrol üretiminin azaldığı haberlerinin petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırarak toparladığını, ancak artan arzdan dolayı fiyatların baskılandığını belirtti.

Bugün petrol piyasasında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı ham petrol stok verileri izlenecek. 

Brent petrolde teknik olarak 62,84 ile 62,90 dolar aralığının direnç, 62,72 ile 62,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 


Etiketler

  • OPEC
  • Brent petrol
  • ham petrol fiyatları
‹ Önceki Haber Vakıfbank 2017 kârını açıkladı Vakıfbank 2017 kârını açıkladı Sonraki Haber › 2017'de Türkiye ne kadar açık verdi? 2017'de Türkiye ne kadar açık verdi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.060 Değişim: 0,49% Hacim : 3.392 Mio.TL Son veri saati : 16:08
Düşük 114.673 14.02.2018 Yüksek 115.607
Açılış: 115.329
3,7984 Değişim: -0,18%
Düşük 3,7958 14.02.2018 Yüksek 3,8135
Açılış: 3,8053
4,6913 Değişim: -0,23%
Düşük 4,6877 14.02.2018 Yüksek 4,7256
Açılış: 4,70195
162,57 Değişim: -0,03%
Düşük 162,45 14.02.2018 Yüksek 163,79
Açılış: 162,62
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.