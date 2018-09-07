Petrol fiyatlarında gerileme sürüyor

Dün 79,98 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,73 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,98 dolardan açıldı.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 76,50 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,20'lik düşüşle 76,50 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,89 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,3 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 401,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

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Uzmanlar, ABD’nin ham petrol rezervlerindeki beklentilerin üzerindeki azalışa rağmen, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yaşadığı sıkıntılar ve rafine petrol ürünlerine olan talebin yaz döneminde beklenenin altında kalması nedenleriyle petrol fiyatlarında önemli bir artış görülmediğini kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 77,27 ile 77,41 dolar aralığının direnç, 76,99 ile 77,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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