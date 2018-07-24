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Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

24.07.2018 - 09:55 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Ülke ekonomilerindeki büyümelerin yavaşlaması küresel petrol fiyatlarını da düşürmeye devam ediyor. Bu sabah 72,96 dolardan açılan brent petrolün varil fiyatı 09:24 itibarıyla 72,94 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,94 dolardan işlem görüyor. Anadolu Ajansı' nın haberine göre; dün 73,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,34 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,96 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kısmi bir azalışla 72,94 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,77 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, dünya genelinde ülke ekonomilerinin büyümelerinde yavaşlama olacağı beklentisi ve buna bağlı olarak arz fazlası oluşacağı endişelerinin yarattığı baskının, küresel petrol fiyatlarını düşürdüğünü kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ayrıca, "ABD yönetiminin müttefiklerini İran'dan petrol alımını kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorlayacağını" açıklamasıyla, Suudi Arabistan gibi büyük petrol üreticilerinin muhtemel kayıpları telafi etmek için üretimi artırdığına dikkati çeken uzmanlar, fiyatların kısa vadede baskı altında kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Öte yandan, küresel ekonomik risk beklentisiyle talep tarafında sorun yaşanacağı endişeleri de piyasalarda kısa vadeli beklentilerin negatif yönlü olacağına işaret ediyor. 

Brent petrolde, teknik olarak 72,97 ile 73,15 dolar aralığının direnç, 72,61 ile 72,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

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