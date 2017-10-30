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Petrol fiyatlarında 2 yıl sonra ilk!

30.10.2017 - 09:30 | Son Güncelleme : 30.10.2017 - 11:49

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde Suudi Arabistan'dan gelen "üretim kısıntısının 9 ay daha uzatılabileceği" açıklamalarının etkisiyle 60 doları aşarak 60,37 dolardan işlem görüyor. Petrol en son Temmuz 2015'te 60 doların üzerini test etmişti.

Cuma günü 59,34 dolardan güne başlayan ve en yüksek 60,63 doları gören Brent petrolün varili, bu sabah 60,71 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,57 azalışla 60,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 53,92 dolardan alıcı buldu. 

Suudi Arabistan'dan gelen üretim kısıntısının "Mart 2018'den sonra 9 ay daha uzatılabileceği" açıklamaları petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. 

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki tüm üreticilerle çalışmaya kararlı olduklarını belirterek, petrol talebini ve arzını dengelemek için her önlemi almaya hazır olduklarını açıklamıştı.

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Bu arada, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretim hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı. 

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 1 petrol sondaj kulesi hizmete alınırken, 23-27 Ekim'i kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 737'ye yükseldi. 

Böylece, ülkedeki sondaj kulesi sayısı üç hafta art arda düşüş kaydettikten sonra ilk defa haftalık artış gösterdi. 

Petrol piyasalarında bu hafta jeopolitik risklerle ABD'den gelecek haftalık petrol arzı, stok ve kuyu sayısı verileri takip edilecek. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 60,13 ile 60,19 dolar aralığının direnç, 60,01 ile 60,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak dikkate alınabileceğini belirtiyor. 


Etiketler

  • OPEC
  • Brent petrol
  • ham petrol
  • Amerikan petrol endüstrisi
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