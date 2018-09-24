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Petrol fiyatlarında '100 dolar' senaryosu

24.09.2018 - 13:07
Petrol fiyatlarında '100 dolar' senaryosu

Petrol fiyatları, küresel piyasanın daralmasıyla 2019 yılında 100 doları görebilir.

Singapur'da bugün toplanan Asya-Pasifik Petrol Konferansı'na katılan Mercuria'nın başkanı Daniel Jaeggi, bu yılın dördüncü çeyreğin sonuna kadar ABD yaptırımları nedeniyle piyasadan günlük 2 milyon varile yakın petrolün çekilebileceğini ve bunun ham petrol fiyatlarını 100 dolara yükseltebileceğini söyledi. Jaeggi, "İran yaptırımlarının ağırlığı ve süresine bağlı olarak, 2018 Q4'te önemli bir volatilite görmemiz yakındır" dedi.

"Piyasalar, günlük 2 milyon varilin çekilmesine karşılık verebilecek yeterli arza sahip değil."

ABD İran'a karşı mali yaptırımlarını yürürlüğe koydu ve 4 Kasım'dan itibaren de bu ülkenin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları başlatacak.

Washington aynı zamanda diğer ülkelere de, İran'dan ham petrol ithalatına son vermeleri için baskı yapıyor.

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Trafigura şirketinin petrol ticareti eş başkanı Ben Luckock, ham petrol fiyatlarının Noel'e kadar varil başına 90 dolara, yeni yıla kadar da 100 dolara çıkacağını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi diğer üreticilerin 2017 başında fiyatları desteklemek için üretimi kısma kararı almalarından beri ham petrol fiyatları yükseliyor.

Küresel talep ilk kez günlük 100 milyon varile yaklaşırken, Venezuela, Libya ve Nijerya'da yaşanan üretim aksamaları da piyasada darlığa yol açıyor.

Hem üretim kısıntıları hem de bu tür aksamalar, Brent ham petrolünün vadeli fiyatını bu ay 80 dolara yaklaştırdı.

OPEC ve diğer üreticiler, İran'dan kaynaklanan kaybı kapatmak için üretimi günlük 500,000 varil artırmayı değerlendiriyorlar.


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