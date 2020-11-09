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Petrol fiyatları yükseldi

09.11.2020 - 10:34
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 40,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 40,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,36 artışla 40,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, piyasaların odağındaki ABD başkanlık seçimininin Joe Biden'in zaferiyle tamamlanması sonrası seçim belirsizliğinin ortadan kalkması etkili oldu.

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Avrupa ülkelerinde tedbirleri de yoğunlaştırdı. Bu durum, küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği algısını destekliyor ve petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından artan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki toplam petrol üretiminin günlük 1 milyon varili geçtiğini duyurdu.

Ayrıca, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 adet arttı.

Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,48 ile 40,57 dolar aralığının direnç, 40,36 ile 40, dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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