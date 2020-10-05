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Petrol fiyatları yükseldi

05.10.2020 - 09:27
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 40,19 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 38,79 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 40,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,08 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın durumunun iyiye gitmesinin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

Trump'ın sağlık durumuyla ilgili belirsizlik, salgının olumsuz etkilediği küresel ekonomik iyileşmeye dair endişeleri daha da arttırarak petrol fiyatlarında cuma günü yaklaşık yüzde 4 azalışa sebep olmuştu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta vaka sayılarında ciddi artış görülmesi ve Madrid gibi bazı büyük şehirlerde geniş çaplı karantina önlemlerinin alınmaya başlamasıyla petrol fiyatlarının, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara rağmen haftaya düşük seviyelerde başladığını ifade etti.

Chalhoub, ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın sağlık durumuyla bağlantılı oluşabilecek siyasi dinamiğe ve bunların petrol fiyatları üzerindeki olası etkisine de dikkati çekti.

Öte yandan, Norveç'te devam eden grevler nedeniyle ülkenin petrol üretiminin yüzde 8 azalması da petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 40,36 ile 40,63 dolar aralığının direnç, 39,63 ile 39,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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