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Petrol fiyatları yükseldi

25.09.2020 - 09:31
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 42,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 42,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,47 dolardan alıcı buldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile koronavirüs (Kovid-19) teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirmesiyle petrol fiyatları haftanın son gününde yükselişe geçti.

Öte yandan, olumsuz sinyaller veren ABD işsizlik verileri ve ülkede artış göstermeye devam eden koronavirüs salgınındaki ikinci dalga endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 4 bin kişi artarak 870 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, 840 bin olması tahmin ediliyordu.

Libya’nın sekiz ay aradan sonra günlük 1 milyon varil arz ile petrol ihracatına başlaması da salgın sebebiyle talebin düşük seyrettiği piyasalarda arz fazlası endişelerini artırarak fiyatları olumsuz etkiledi.

Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını konusundaki belirsizliğin talep tarafında oluşturduğu endişe, uluslararası petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,35 ile 42,54 dolar aralığının direnç, 41,86 ile 41,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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