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Petrol fiyatları yükseldi

27.08.2020 - 09:37
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 46,28 dolardan işlem görüyor.

Dün 45,54 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 46,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,43 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde kaydedilen düşüş, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyi destekliyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,7 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 3,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Fiyatlardaki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve beklenenden iyi gelen küresel makroekonomik veriler etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,2 artışla 230,7 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini koruyan verinin, temmuzda yüzde 4,3 artması öngörülüyordu.

Ayrıca, fiyatların yükselişinde ABD'nin petrol rafinerilerinin yarıdan fazlasını bulunduran Meksika Körfezi’nde Marco ve Laura kasırgaları nedeniyle üretimin büyük ölçüde kesintiye uğraması etkili oldu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 84,3, doğal gaz üretiminin ise yüzde 60,94 azaldığını bildirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 24 milyonu aşarken, can kaybı 825 bini geçti. ABD, 5,8 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3,7 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 3,3 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 46,26 ile 46,28 dolar aralığının direnç, 46,20 ile 46,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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