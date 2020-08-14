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Petrol fiyatları yükseldi

14.08.2020 - 09:43
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 44,82 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü 44,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 45,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,38 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde ABD ve Çin başta olmak üzere dünya ekonomilerinin beklenenden daha hızlı toparlanabileceğine dair beklentiler piyasadaki iyimserliği artırarak fiyatların yükselişine katkıda bulunuyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, artan küresel Kovid-19 vaka sayıları ve hastalığın yayılmasında ikinci dalga endişeleri ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 21 milyonu aşarken, can kaybı 755 bine ulaştı. ABD, 5,2 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3,2 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 2,5 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Uyguladığı sıkı tedbirlerle salgını kontrol altına almayı başaran ve 102 gün boyunca Kovid-19 vakasına rastlanmayan Yeni Zelanda'da aktif vaka sayısı 48'e yükseldi.

ABD'de ham petrol stoklarındaki azalma ise fiyatların düşüşünü sınırlandırıyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,5 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 45,17 ile 45,20 dolar aralığının direnç, 45,08 ile 45,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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