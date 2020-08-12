‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Petrol fiyatları yükseldi

12.08.2020 - 10:38
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,98 dolardan işlem görüyor.

 

Dün 45,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 44,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 4 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Söz konusu düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketilen ABD pazarında talep artışına işaret etmesi dolayısıyla ham petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Bunun yanında, Rusya’nın yeni tip koronavirüs aşısının tescillendiğini açıklaması dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının yarattığı tüketimdeki azalışın yeniden artacağı beklentisini destekleyerek fiyatlar üzerinde olumlu etki oluşturdu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ham petrol üretiminin bu yıl 990 bin varil azalışla 11,26 milyon varile gerileyeceğini öngördüğünü açıkladı. EIA geçen ay bu yılki üretimin 600 bin varil düşeceği yönünde tahminde bulunmuştu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin belirsizlik, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Teşvik paketine ilişkin haber akışı piyasalar tarafından yakından takip edilirken, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar ile teşvik paketine ilişkin görüşmelerin çıkmazda olduğunu ifade etti.

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkileyerek ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu, can kaybı ise 741 bini aştı. ABD, 5,1 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 2,3 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,78 ile 44,83 dolar aralığının direnç, 44,65 ile 44,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.111 Değişim: 0,06% Hacim : 13.984 Mio.TL Son veri saati : 14:12
Düşük 1.096 12.08.2020 Yüksek 1.119
Açılış: 1.115
7,3233 Değişim: 1,65%
Düşük 7,1827 12.08.2020 Yüksek 7,3304
Açılış: 7,2046
8,6218 Değişim: 1,64%
Düşük 8,4425 12.08.2020 Yüksek 8,6314
Açılış: 8,4827
455,56 Değişim: 2,89%
Düşük 433,64 12.08.2020 Yüksek 458,48
Açılış: 442,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.