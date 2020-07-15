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Petrol fiyatları yükseldi

15.07.2020 - 09:41
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 43,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,47 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Diğer yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, haziranda bir önceki aya göre 1 milyon 890 bin varil azalarak, 22 milyon 270 bin varile geriledi.

Bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 8 milyon 950 bin varil azalarak 90 milyon 720 bin varil, gelecek yıl ise 7 milyon varil artarak 97 milyon 720 bin varil olması öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,48 ile 44,90 dolar aralığının direnç, 42,06 ile 40,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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