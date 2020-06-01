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Petrol fiyatları yükseldi

01.06.2020 - 09:42
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 37,77 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 35,37 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,9 artışla 37,77 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 35,47 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler tarafından bu hafta düzenlenmesi beklenen toplantıya odaklandı.

OPEC olarak adlandırılan grup, 1 Mayıs-30 Haziran döneminde toplam petrol üretimini günlük 9,7 milyon varil oranında kısma kararı almıştı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde petrol tüketimi zayıf seyretmeye devam ederken, karantina önlemlerinin gevşetilmesi durumunda küresel petrol talebinin yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki gerginlikle ilgili gelişmelerin petrol fiyatlarının belirlenmesinde etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 15 adet azalarak 222’ye geriledi ve 11 hafta üst üste düşüş kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 37,82 ile 37,97 dolar aralığının direnç, 37,49 ile 37,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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