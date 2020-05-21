‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Asya borsaları ABD-Çin geriliminin artmasıyla karışık seyretti Asya borsaları ABD-Çin geriliminin artmasıyla karışık seyretti

Petrol fiyatları yükseldi

21.05.2020 - 09:50
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 36,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,40 artışla 36,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,31 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 526,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 700 bin varil düşüş göstermişti. Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 15 hafta üst üste yükseldikten sonra ikinci kez gerilemiş oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde ABD ticari ham petrol stoklarının gerilemesi etkili oldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve iş birliği yapan OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilerinin işe yaradığı algısının piyasalar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirtiyor.

Ancak talep yönünde hızlı bir canlanma beklentisinin olmaması küresel petrol fiyatlarının yükselmesini sınırlayan bir etken olarak gözüküyor.

Brent petrolde teknik olarak 36,68 ile 38,76 dolar aralığının direnç, 34,60 ile 32,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.850 Değişim: 0,68% Hacim : 3.826 Mio.TL Son veri saati : 11:36
Düşük 102.224 21.05.2020 Yüksek 103.016
Açılış: 102.224
6,7897 Değişim: -0,03%
Düşük 6,7803 21.05.2020 Yüksek 6,7922
Açılış: 6,7919
7,4481 Değişim: -0,11%
Düşük 7,4292 21.05.2020 Yüksek 7,4662
Açılış: 7,4563
378,30 Değişim: -0,89%
Düşük 378,22 21.05.2020 Yüksek 382,04
Açılış: 381,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.