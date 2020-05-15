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Petrol fiyatları yükseldi

15.05.2020 - 10:29
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 31,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 31,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 31,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,66 artışla 31,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 28,13 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi nisanda bir önceki aya göre günlük 2 milyon 380 bin varil artışla 30 milyon 730 bin varil oldu.

Bu arada, İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays, bu yıl için petrol fiyatları tahminini Brent ve WTI petrol için varil başına 5 ila 6 dolar, 2021 için de varil başına 16 dolar yükseltti. Ayrıca, ABD merkezi Enverus verilerine göre, ülkenin petrol ve doğal gaz kule sayısı 29 adet azalarak 369'a indi.

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Fiyatlar, beklenen ekonomik toparlanmanın talebi artıracağı ve bazı ülkelerin varolan OPEC kesintilerine ek yapacaklarını açıkladıkları diğer
kesintilerin de fiyatları destekleyeceği beklentileriyle yükseliyor.

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomileri kötü yönde etkilemeye devam ettiğini, tedbirleri gevşeten bazı ülkelerde vakaların yeniden artıyor olmasının küresel piyasalarda tedirginlik yarattığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 32,03 ile 32,31 dolar aralığının direnç, 31,75 ile 31,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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