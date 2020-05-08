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Petrol fiyatları yükseldi

08.05.2020 - 10:04
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 29,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 30,97 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 artışla 29,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,44 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, ABD-Çin ticari heyetlerinin görüşmeye başladığı haberleriyle yükselme eğilimi gösteriyor.

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Uzmanlar, bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmak için attıkları adımlarla olumlu beklentilerin yükselmesi sonucunda, küresel petrol fiyatlarının artacağını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 31,18 ile 33,94 dolar aralığının direnç, 28,42 ile 25,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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