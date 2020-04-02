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Petrol fiyatları yükseldi

02.04.2020 - 10:47
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 23,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 22,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 22,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,7 artışla 23,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 21,48 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 13,8 milyon varil (yüzde 3) artışla 469,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Küresel petrol fiyatlarının yükselmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki fiyat mücadelesinde birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğine işaret etmesi etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de petrol piyasalarında bir çözüme ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, üretici ülkelerin düşük petrol fiyatlarına önlem alma isteğinin piyasalardaki çözüm beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde ekonomik büyüme ve petrol talebini olumsuz etkilemesi, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 24,05 ile 24,75 dolar aralığının direnç, 23,15 ile 22,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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