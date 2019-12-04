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Petrol fiyatları yükseldi

04.12.2019 - 09:54
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,20 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 61,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,47 dolardan alıcı buldu.

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Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreten ülkelerin 5-6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıda üretim kesintilerini artırma kararına dair güçlü beklentilerin fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,33 ile 61,46 dolar aralığının direnç, 61,20 ile 61,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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