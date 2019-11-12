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Petrol fiyatları yükseldi

12.11.2019 - 09:38 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,70 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,01 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 62,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,09 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları özellikle Suudi Arabistan kaynaklı arz fazlası nedeniyle düşük seyrine devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki anlaşmaya dair belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,48 ile 62,71 dolar aralığının direnç, 62,30 ile 62,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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