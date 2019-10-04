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Petrol fiyatları yükseldi

04.10.2019 - 09:53
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 58,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 58,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,60 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman dün Moskova'da "Rusya Enerji Haftası" kapsamında yaptığı konuşmada, Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin normal seviyelere döndüğünü söyledi.

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Programda, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle petrol talebinin düştüğünü belirterek, küresel petrol talebi artışının bu yıl 2018’e kıyasla günlük 500 bin varil gerilediğini ifade etti.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'da petrol üretiminin normale dönmesi, küresel ekonomik büyümeye ilişkin verilerin olumsuz gelmesi ve petrol stoklarındaki artışlar nedeniyle fiyatlarının son iki ayın en düşük seviyelerine indiğini kaydediyor.

Öte yandan Irak’taki karışıklıkların ülkenin petrol arzına olumsuz etkileri olacağı endişelerinin de fiyatların yükselmesine destek olmadığı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,79 ile 60,89 dolar aralığının direnç, 57,23 ile 56,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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