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Petrol fiyatları yükseldi

23.09.2019 - 10:34
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,89 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 64,89 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,72 dolardan alıcı buldu.

Saudi Aramco saldırısının ardından arz sıkıntısı endişelerinin rahatlamasıyla fiyatlarda gerilme başlamıştı. Suudi Aramco'dan bir yetkili saldırıya uğrayan iki petrol sahasından biri olan Haris'te eylül ayı sonunda tam kapasite üretimin yeniden başlayacağını bildirdi.

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Ayrıca Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın, "Global piyasalardaki petrol sıkıntısı için bir neden görmüyorum." açıklaması da piyasayı rahatlattı. Buna ek olarak ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sürmesine yol açacak gelişimeler de piyasada talebin düşeceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durumda ise fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,34 ile 65,94 dolar aralığının direnç, 64,83 ile 64,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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