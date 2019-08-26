‹ Önceki Haber Sabancı Holding Yünsa'yı satıyor Sabancı Holding Yünsa'yı satıyor Sonraki Haber › Ticaret savaşında iyileşme sinyali Ticaret savaşında iyileşme sinyali

Petrol fiyatları yükseldi

26.08.2019 - 09:54
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 58,80 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 60,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 58,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 16 adet azalarak 754'e geriledi.

##$HABER_1456982$##

Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşe rağmen, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin devam etmesi küresel petrol talebini ve ham petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Çin Maliye Bakanlığı geçen hafta ABD ürünlerine yüzde 5 ila 10 arasında değişen ek vergiler getireceğini duyurmuştu. Ek vergiye tabi ürünlerin içinde ham petrol, tarım ürünleri ve küçük ölçekli hava araçları bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu. Brent petrolde teknik olarak 58,80 ile 58,85 dolar aralığının direnç, 57,95 ile 58,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Sabancı Holding Yünsa'yı satıyor Sabancı Holding Yünsa'yı satıyor Sonraki Haber › Ticaret savaşında iyileşme sinyali Ticaret savaşında iyileşme sinyali
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.101 Değişim: -0,05% Hacim : 5.849 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.649 26.08.2019 Yüksek 97.448
Açılış: 95.649
5,8089 Değişim: 0,87%
Düşük 5,7668 26.08.2019 Yüksek 6,2987
Açılış: 5,7668
6,4554 Değişim: 0,60%
Düşük 6,4289 26.08.2019 Yüksek 7,1013
Açılış: 6,4289
285,88 Değişim: 1,09%
Düşük 283,17 26.08.2019 Yüksek 314,75
Açılış: 283,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.