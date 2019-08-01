Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64.48 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,59 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,39 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 64,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,73 dolardan alıcı buldu.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 8,5 milyon varil (yüzde 1,9) azalarak 436,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ayrıca, söz konusu dönemde ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 900 bin varil arttı. Böylece geçen hafta ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,20 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Dün ABD Merkez Bankasının (Fed) yaptığı 25 baz puanlık faiz indiriminin uzun bir silsilenin parçası olmadığını açıklaması ve Çin-ABD ticari görüşmelerinden olumlu bir sonucun çıkmaması nedeniyle petrol fiyatları dünkü yükselişin ardından güne düşüşle başladı.

Brent petrolde teknik olarak 64,49 ile 64,54 dolar aralığının direnç, 64,21 ile 64,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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