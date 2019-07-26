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Petrol fiyatları yükseldi

26.07.2019 - 09:48 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 63,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,21 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 63,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,11 dolardan alıcı buldu.

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Uzmanlar, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime rağmen küresel ekonomik verilere ilişkin endişeler nedeniyle fiyatların yatay seyrine devam ettiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,65 ile 63,81 dolar aralığının direnç, 63,33 ile 63,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor. 


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