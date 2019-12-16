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Petrol fiyatları üç ayın zirvesini zorluyor

16.12.2019 - 09:48 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları üç ayın zirvesini zorluyor | Emtia Haberleri

Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının bir anlaşma ile sonlanacağı haberi ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yakın düzeye yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Eylül ayındaki Suudi Aramco saldırısından bu yana en yüksek düzeye yükselen petrol fiyatları şubat ayı teslimatları için Brent petrolde yüzde 0.28 artışla 65.42 dolara, ABD hafifi petrolünde ise yüzde 0.03 artışla 60.09 dolara yükseldi.


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