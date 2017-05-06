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'Petrol fiyatları teslim olmaya yaklaştı'

06.05.2017 - 21:44

Goldman Sachs'in raporunda, "ABD'deki kaya petrolü üreticileriyle OPEC üyeleri arasında şiddetli rekabet var. Bu, fiyatları olumsuz etkiliyor" denildi.

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, küresel piyasalarda Petrol fiyatlarının teslim olmaya yaklaştığı uyarısında bulundu.

Goldman Sachs'in yayınladığı "Petrol , Teslim Olmaya Yaklaştı" adlı raporda, geçen perşembe günü ham Petrol  fiyatlarının yüzde 4,9 azalarak son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi değerlendirildi.

Raporda, ABD'de artan ham Petrol  üretimine işaret edilerek, ülkedeki kaya Petrol ü üreticileriyle Petrol  İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında "şiddetli rekabet" olduğuna ve bunun fiyatları olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

ABD'de artan ham Petrol  üretiminin, OPEC ile Rusya'nın 30 Kasım'da Petrol  üretim miktarlarında sınırlamaya gitme anlaşmasının etkilerini tersine çevirebileceği vurgulanarak, anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında devam etme olasılığının da riske girdiğini belirtildi.

Yüksek maliyetle ABD'de kaya Petrol ü çıkaran üreticilerin artık varil başına 50 dolar olan fiyat seviyesine daha hızlı karşılık verdikleri belirtilerek,üreticilerin faaliyetlerini sürdürmek için gerekli sermayenin de bulunduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca, Petrol  fiyatlarındaki hızlı düşüşün Goldman Sachs'in bu yıl için varil başına ortalama 50 dolar fiyat öngörüsü üzerinde risk oluşturduğu bilgisine yer verildi.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham Petrol ün varili geçen perşembe günü 48,17 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham Petrol ün varili de 47,64 dolara kadar gerilemiş, böylece 30 Kasım 2016'da OPEC ile Rusya arasındaki üretimi sınırlama anlaşmasından bu yana Petrol  fiyatlarında elde edilen kazançların tamamı silinmişti.

Dünyanın en büyük üçüncü ham Petrol  üreticisi konumunda bulunan ABD'nin ham Petrol  üretimi geçen kasım ayı sonunda günlük ortalama 8,7 milyon varilken, geçen hafta 9,3 milyon varile yükselmiş ve son 5 ayda yüzde 6,9 artış kaydetmişti.


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