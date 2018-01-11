Petrol fiyatları tahminini yükseltti

Bu sene Brent tipi petrolün varilinin 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas türü petrolünün de 56 dolar olması tahmin edilirken, her iki petrol türünün 2018 için ortalama varil fiyat öngörüsü 3'er dolar yukarı çekildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu seneye yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurdu. EIA'nın Ocak 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, uluslararası en geçerli olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl ortalama 60 dolar seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün de ortalama fiyatının bu sene 56 dolar seviyesinde olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

##$HABER_1443301$##

EIA'nın aralık ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, bu sene Brent tipi petrolün varil fiyatının 57 dolar, WTI türü petrolün de 53 dolar olmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Böylece, her iki petrol türünün 2018 için ortalama varil fiyat öngörüsü 3'er dolar yukarı çekilmiş olundu.

Raporda, ayrıca, gelecek sene Brent tipi petrolün ortalama 61 dolar, WTI türü petrolün de ortalama 57 dolar olmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

ABD'NİN PETROL ÜRETİM TAHMİNLERİ

EIA, ABD'nin bu yıla dair ham petrol üretim öngörüsünü de günlük ortalama 300 bin varil yukarı çektiğini duyurdu.

Buna göre, ülkenin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,3 milyon varil olmasının beklendiği kaydedildi.

EIA'nın aralık ayı raporunda, ABD'nin ham petrol üretiminin bu sene günlük ortalama 10 milyon varil olmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Ocak ayı raporunda, ülkenin ham petrol üretiminin 2019'da günlük ortalama 10,8 milyon varil olmasının, Kasım 2019'da da günlük ortalama 11 milyon varilin üzerine çıkarak rekor kırmasının öngörüldüğü belirtildi.

Etiketler