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Petrol fiyatları sert yükseldi

20.03.2020 - 10:21 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları sert yükseldi | Emtia Haberleri

Trump'ın Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatları yönünü yukarı çevirerek, yüzde 8'e yakın yükseldi.

Brent petrolün varili gün içerisinde en yüksek 30.92 doları görürken; saat 15.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2.67 artışla 29.22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 27.88 dolardan alıcı buldu.

Dün 29.42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28.47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihi düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatlarını
toparlamak amacıyla, merkez bankaları ve hükümetler ekonomiyi destekleme adımları atıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş başladı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan küresel ekonomik resesyon riski ve talebin düşmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi kısıtlıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi baskılamasından dolayı küresel büyüme tahmini neredeyse yarı yarıya düşürdü ve yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e çekti. Ayrıca petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerinde yer aldığı açıklamada, Brent petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 41 dolarda kalacağının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin çökmesi ve petrol arzına yönelik beklentilerin artırmasıyla, gelecek yıl için daha önce 60 dolar olarak tahmin edilen petrol fiyatının varil başına ortalama 48 dolar olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Brent petrolde teknik olarak 30,66 ile 32,09 dolar aralığının direnç, 28,52 ile 27,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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