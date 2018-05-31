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Petrol fiyatları sert yükseldi

31.05.2018 - 08:57
Petrol fiyatları sert yükseldi

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün 77,92 dolara kadar tırmanarak yüzde 3,35 artış kaydetti.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 3,3 yükseldi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı dünü 75,39 dolardan kapamasının ardından bugün TSİ 21:50'de 77,92 dolara kadar tırmanarak yüzde 3,35 artış kaydetti.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da dünü 66,73 dolardan kapamasının ardından bugün 66,73 dolara kadar ulaşarak yüzde 2,6 yükseliş gösterdi.

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ABD basınında bugün yer alan haberlerde, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ile Rusya arasında Ocak 2017'de uygulamaya konulmaya başlanan petrol üretim kesintisi anlaşmasının OPEC tarafından en az bu yılın sonuna kadar uzatılmasının planlandığı belirtildi.

Geçen hafta Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih petrol üretim kesintisi anlaşmasını yumuşatarak iki ülkenin ham petrol üretimlerini artırabileceği sinyalini vermişti.

Bunun ardından, perşembe ve cuma, Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,6 ve WTI türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 6 değer kaybetmişti.


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