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Petrol fiyatları Orta Doğu gerginlikleriyle birlikte yükseliyor

24.06.2019 - 09:35 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları Orta Doğu gerginlikleriyle birlikte yükseliyor | Emtia Haberleri

Orta Doğu'da ABD ve İran arasında yükselen gerginlikler etkisiyle petrol fiyatları yükselişe devam ediyor.

 

İran'ın, ABD'ye ait bir insansız hava aracını ülke hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesi ardından bölgede tırmanan gerilimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İrana karşı misilleme saldırısını iptal etmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Alınan yaptırım kararını duyuran ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dünyanın en büyük terör destekçisine karşı sadece Körfez ülkelerini değil, Asya ve Avrupayı da küresel bir koalisyona katılmaya ikna etmeliyiz dedi.

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Gelişmeler etkisiyle Ağustos ayı teslimatları için Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 artışla 64.96 dolara ve ABD hafif petrol yüzde 1.08 artışla 58.15 dolara yükseldi.


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