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Petrol fiyatları geriliyor

24.10.2018 - 10:49 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları geriliyor | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,06 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,09 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,31 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 76,72 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,53 dolardan alıcı buldu.

ABD'de haftalık petrol stoklarının beklentinin çok üzerinde geleceği tahmini ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ülkesinin ABD yönetimiyle karşılıklı saygı çerçevesinde müzakereye hazır olduğunu belirtmesi üzerine petrolde aşağı yönlü hareketlenme hızlandı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın petrol üretiminin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre günlük 150 bin varil artırdığını bildirdi. Petrol piyasalarında bugün ABD'de açıklanacak petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 76,79 ile 79,90 dolar aralığının direnç, 76,57 ile 76,68 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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