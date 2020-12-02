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Petrol fiyatları geriledi

02.12.2020 - 10:22
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 47,10 dolardan işlem görüyor.

Dün 48,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 47,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 47,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 44,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin küresel petrol piyasasında stok fazlası endişelerini artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklentinin aksine yaklaşık 4,2 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak üretim kesintisine ilişkin nihai karara varacağı 12. Bakanlar Toplantısı'nın ertelenmesinin piyasalarda oluşturduğu belirsizlik de fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan 23 üyeli OPEC grubu içerisinde mevcut kesintinin birkaç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da henüz fikir birliğine varılamadığı belirtiliyor.

Yarın düzenlenecek görüşmede, taraflar arasında mevcut üretim kesintisinin uzatılması için mutabakat sağlanması bekleniyor. Brent petrolde teknik olarak 47,23 ile 47,10 dolar aralığının direnç, 47,01 ile 46,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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