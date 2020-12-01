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Petrol fiyatları geriledi

01.12.2020 - 10:38
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 47,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 48,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 47,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 47,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 44,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün gerçekleştirdiği toplantıda, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak üretim kesintisine ilişkin uzlaşı sağlanamamasının piyasalarda oluşturduğu belirsizlik fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Dün, OPEC üyesi 13 ülkenin petrol ve enerji bakanlarının küresel petrol piyasasının durumunu ve gelecek yıla ilişkin üretim kesintisini görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği toplantı sonrasında, görüşmelerin ertelendiği ve üye ülkelerin toplantının devamı için bugün yeniden bir araya geleceği bildirildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu toplantıda, mevcut üretim kesinti seviyesinin korunmasına dair grup üyeleri arasında uzlaşının sağlanamadığına ilişkin bilgiler, bugünkü toplantıda da uzlaşı sağlanamayabileceği endişelerini artırdı.

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan OPEC üyesi 13 ülke ve OPEC dışı 10 petrol üreticisi ülkeden oluşan OPEC grubunun bir araya gelerek üretim kesintisinde nihai karara varacağı bakanlar toplantısının ise perşembe gününe ertelendiği ifade edildi.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan 23 üyeli OPEC grubu içerisinde mevcut kesintinin birkaç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da üretim miktarının artırılmasını isteyen bazı üye ülkeler nedeniyle henüz bir karara varılamadı.

Brent petrolde teknik olarak 47,85 ile 47,67 dolar aralığının direnç, 47,49 ile 47,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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