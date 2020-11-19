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Petrol fiyatları geriledi

19.11.2020 - 09:52
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,09 dolardan işlem görüyor.

Dün 44,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 44,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,65 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 800 bin varil artışla 489,5 milyon varile yükseldiğini açıklaması, küresel piyasada stok fazlası endişelerini artırdı ve petrol fiyatlarında kısmi düşüş görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirler ve ABD'de yükselmeye devam eden vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayı sürdürüyor.

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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 11,5 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmeler ekonomik toparlanmaya dair umutları artırıyor ve petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisi anlaşmasının
süresinin uzatılacağına ilişkin beklenti de fiyatlardaki düşüşü yavaşlatıyor.

Daha önce kararlaştırılan "üretim miktarını 2021'de günlük 2 milyon varil artırma" planını erteleme eğilimindeki grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık tarihinde yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 44,17 ile 44,35 dolar aralığının direnç, 43,99 ile 43,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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