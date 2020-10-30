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Petrol fiyatları geriledi

30.10.2020 - 10:13
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 37,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 37,39 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 37,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 35,84 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarında görülen artış nedeniyle özellikle Avrupa'da karantina önlemlerinin alınmaya başlanması, uluslararası petrol piyasalarında "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesini artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 45 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,9 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,5 milyon vakayla Brezilya izliyor.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun üretim kesintisi kararına dahil edilmeyen Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların azalması da piyasaları fiyatları olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, sürpriz bir OPEC kararları haricinde, kısa vadede fiyatları destekleyen önemli bir gelişme beklenmediği için düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 37,84 ile 38,01 dolar aralığının direnç, 37,67 ile 37,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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