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Petrol fiyatları geriledi

26.10.2020 - 11:36
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 41,20 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 42,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,07 düşüşle 41,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi etkili oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,6 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 7,9 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izledi.

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Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Günlük yaklaşık 500 bin varil üretim seviyesine ulaşan Libya, toplam petrol üretimini iki hafta içinde günlük 800 bin varile, 4 hafta içinde de günlük 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 adet artış gösterdi. Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlasına işaret ediyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günkü konuşmasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı petrol üretim kesintisi anlaşmasında sürenin uzatılabileceğine dair verdiği sinyal, fiyatlardaki düşüşü belli ölçüde yavaşlatıyor.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 41,20 ile 41,24 dolar aralığının direnç, 41,16 ile 41,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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